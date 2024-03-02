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02 Mart 2024 Cumartesi 18:10:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 18:10:00

AKINCI, süpersonik füze ile tam isabet!

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli insansın hava aracı (İHA) Bayraktar AKINCI'ya entegre olarak ROKETSAN tarafından üretilen İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi'nin görüntüleri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli İHA Bayraktar AKINCI'ya entegre olarak ROKETSAN tarafından üretilen İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi'nin görüntüleri paylaştı.

Bayraktar, başarılı atış testinin görüntülerinin yer aldığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

Bayraktar #AKINCI

İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi

IHA-230 Supersonic Missile Firing Test

Etiketler : Bayraktar AKINCI İHA-230 Süpersonik ROKETSAN
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