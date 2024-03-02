AKINCI, süpersonik füze ile tam isabet!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli insansın hava aracı (İHA) Bayraktar AKINCI'ya entegre olarak ROKETSAN tarafından üretilen İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi'nin görüntüleri paylaştı.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli İHA Bayraktar AKINCI'ya entegre olarak ROKETSAN tarafından üretilen İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi'nin görüntüleri paylaştı.
Bayraktar, başarılı atış testinin görüntülerinin yer aldığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
Bayraktar #AKINCI
İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
IHA-230 Supersonic Missile Firing Test
Türk Havacılığının Altın Çağı ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 2, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
✅ İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
✅ IHA-230 Supersonic Missile Firing Test@BaykarTech �� @Roketsan #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/Gc2c64OhFE
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