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Akıncı kardeş ülke semalarında! Aliyev, Selçuk Bayraktar'la beraber izledi
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09 Şubat 2024 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 17:38:00

Akıncı kardeş ülke semalarında! Aliyev, Selçuk Bayraktar'la beraber izledi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile izledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret etti.

Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar eşlik etti.

Yeni kurulan İHA Akademisinde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti.

Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı, TİHA'lara monte edilen bombaları inceledi.

Etiketler : aliyev tıha izle selçuk bayraktar tıha uçuş bayraktar teknolojisi
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