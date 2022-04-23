AKINCI hain avında!

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AKINCI TİHA'dan bir başarı daha
23 Nisan 2022 Cumartesi 08:41:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 08:41:00

AKINCI TİHA ilk kez sınır ötesi operasyona katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, yerli insansız hava aracı AKINCI'nın ilk kez sınır ötesi harekatta yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün yapılanmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, hem karadan hem de havadan devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yerli İHA AKINCI'nın ilk kez sınır ötesi operasyona katıldığı görüntüleri paylaştı.

"KOŞMANA BAK SEN! ÇATLARSAN, DOĞURAN KISRAK UTANSIN!"

Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından bakanlığını paylaşımına yer vererek, Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" isimli şiirinden bir dizeye yer verdi:

"Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!"

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri IRAK Selçuk Bayraktar Necip Fazıl Kısakürek
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