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14 Eylül 2023 Perşembe 09:35:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 09:35:00

Akılalmaz olay! Rampada lastiğine tuğla koydu, sonu oldu

Kaynak: AA

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Antalya'da rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada 52 DL 324 plakalı kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler : antalya kamyonet kaza lastik tuğla olayı sürücü ölümü Antalya
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