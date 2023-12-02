Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA'ların da katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA'ların katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin videoya da yer verildi.
��️ 30 Kasım 2023— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2023
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA'ların katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/PtSLhSPvux
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