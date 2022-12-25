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25 Aralık 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 18:00:00

Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji akdeniz fırtına
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