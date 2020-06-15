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Akdeniz'deki dev tatbikatta F-16 savaş uçakları havadan havaya atılan füzelerle donatıldı
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15 Haziran 2020 Pazartesi 08:10:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 09:37:00

Akdeniz'deki dev tatbikatta F-16 savaş uçakları havadan havaya atılan füzelerle donatıldı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Akdeniz'de gerçekleştirdiği tatbikatta, F-16 savaş uçaklarının havadan havaya atılan füzelerle donatılması dikkati çekti. Rusya'nın, Suriye'den Libya'ya savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını korurken, “hava-hava” füzelerinin kullanılmasının buna yönelik bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya için kararlık mesajı verdiği Akdeniz’deki açık deniz eğitimi, 2 bin kilometrelik rotada 8 saat sürdü.

Göreve, 17 uçak ile sekiz fırkateyn ve korvet katıldı. Eğitime, “Barış Kartalı” olarak bilinen E-7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (HİK) da katıldı.

11 Haziran’da gerçekleştirilen eğitime katılan F-16 savaş uçaklarının tam savaş yüküyle donatıldığı görülürken, F-16’larda hava-hava füzesinin bulunması ise dikkati çekti.

F-16 savaş uçaklarında, AIM-120 AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve AIM-9 Sidewinder Görüş İçi Hava Hava Füzesinin yüklü olduğu görüldü.

Söz konusu füzeler yalnızca, hava kuvvetleri tarafından havadan gelebilecek tehditlere karşı kullanılıyor.

Rusya’nın Suriye’den Libya’ya Mig-29 ve SU-24 savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını koruyor.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Eğitimde “hava-hava” füzelerinin kullanılması da buna yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

TSK, İdlib’deki Bahar Kalkanı Harekâtı’nda Suriye Rejimi’ne ait Rus menşeli iki SU-24 savaş uçağını ve L-39 tipi savaş uçağını da “hava-hava” füzesiyle vurmuştu.

F-16 savaş uçağının pilotu, düşman radarlarına tespit edilmemek için kendi radarını kapatmıştı.

HİK uçağından gelen radar görüntüsünü kullanarak SU-24 savaş uçaklarına fark edilmeden, iki uçağı havadan havaya atılan füzeyle imha etmişti.

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