Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye, Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.

Navtex 23 Ağustos tatihine kadar geçerli olacak.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." açıklamasında bulundu.