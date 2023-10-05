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Akdeniz'de silahlanma yarışı: Komşunun ilk Belharra sınıfı fırkateyni tanıtıldı
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05 Ekim 2023 Perşembe 08:11:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 08:11:00

Akdeniz'de silahlanma yarışı! Fransa'da Yunanistan'ın ilk Belharra sınıfı fırkateyni Kimon'un resmi tanıtımı yapıldı

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Fransa'da Yunanistan'ın ilk Belharra sınıfı fırkateyni Kimon'un resmi tanıtımı yapıldı. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Akdeniz'in yeniden silahlanan bir bölge olduğunu belirtti.

Fırkateyn, Fransa'nın Lorient kentinde bulunan tersanede denize indirildi. Fransız Naval Grubu'nun Youtube sayfası üzerinde canlı yayımladığı etkinliğe, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias katıldı.

Konuşmasına Fransızca başlayan Dendias, Kimon'un denize indirildiği Lorient kentinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, "Bu benim için büyük bir onur ve Yunanistan için olağanüstü bir an. Bu, Yunanistan Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinde önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Lecornu, Fransa ve Yunanistan'ın Akdeniz'e yönelik riskler konusunda aynı analizi paylaşmasının bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Bakan, Akdeniz'in yeniden silahlanan bir bölge olduğunu belirtti.

FIRKATEYN KİMON'UN ÖZELLİKLERİ

Çeşitli savaş alanlarına hitap eden yetenekleri bir araya getirerek modern denizcilik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan fırkateyn, aktif anten ve sabit panellerle donatılmış tamamen dijital, çok işlevli bir radar olan Thales Sea Fire radar özelliğine sahip.

Söz konusu fırkateyn, helikopter ve VTOL insansız hava aracını (İHA) barındırabilecek.

Fırkateynin silahları ise 32 adet Aster füzesi, 8 adet Exocet MM40 B3C füzesi, MU 90 torpidoları, 76 milimetrelik top, torpido karşı tedbiri olarak CANTO ve 4 adet torpido kovanından oluşuyor.

Etiketler : Fransa Belharra Fırkateyn Kimon Yunanistan
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