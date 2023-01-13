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13 Ocak 2023 Cuma 07:16:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 07:16:00

Akdeniz'de korkutan deprem

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Son Dakika Haberleri.. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.31'de meydana gelen depremin derinliği 6,86 kilometre olarak ölçüldü.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br><br>Büyüklük:4.4 (Mw)<br>Yer:Akdeniz<br>Tarih:2023-01-13<br>Saat:06:31:39 TSİ<br>Enlem:34.858 N<br>Boylam:25.646 E<br>Derinlik:6.86 km<br>Detay:https://t.co/qlXBwXvplP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : AFAD deprem akdeniz
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