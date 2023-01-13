13 Ocak 2023 Cuma 07:16:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 07:16:00
Akdeniz'de korkutan deprem
Son Dakika Haberleri.. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.31'de meydana gelen depremin derinliği 6,86 kilometre olarak ölçüldü.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br><br>Büyüklük:4.4 (Mw)<br>Yer:Akdeniz<br>Tarih:2023-01-13<br>Saat:06:31:39 TSİ<br>Enlem:34.858 N<br>Boylam:25.646 E<br>Derinlik:6.86 km<br>Detay:https://t.co/qlXBwXvplP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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