Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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