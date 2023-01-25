Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem! Muğla ve çevresinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 15.37'de merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD'dan yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilirken, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"



Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.



"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz." ifadelerini kullandı.