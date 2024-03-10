Akdeniz'de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 10, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz -[19.08 km]Demre (Antalya)
Tarih:2024-03-10
Saat:16:55:57 TSİ
Enlem:36.0925 N
Boylam:30.11111 E
Derinlik:35.12 km
Detay:https://t.co/2WSv8g8BBf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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