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10 Mart 2024 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 17:08:00

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

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Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Akdeniz'de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Etiketler : AKDENİZ DEPREM ANTALYA
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