Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.