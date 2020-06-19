Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan gelen bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.43'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 10.43'te deprem meydana geldi. İşte depremin büyüklüğü ve detayları!
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Akdeniz’de saat 10.43’te deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
Girit Adası açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 54.4 olarak duyuruldu.
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