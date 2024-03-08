Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz -[41.39 km]Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-08
Saat:07:27:12 TSİ
Enlem:36.3425 N
Boylam:28.40056 E
Derinlik:36.05 km
Detay:https://t.co/GIIZmlb7Mr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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