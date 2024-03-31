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31 Mart 2024 Pazar 14:07:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 14:07:00

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : akdeniz antalya kaş deprem afad
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