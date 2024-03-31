Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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