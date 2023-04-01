Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Akdeniz'de saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Samandağ ilçesinin 4,22 kilometre açığında meydana gelen depremin 17,92 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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