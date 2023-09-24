Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 6,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Tianeti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) -[159.24 km]Akyaka (Kars)
Tarih:2023-09-24
Saat:07:00:06 TSİ
Enlem:41.927 N
Boylam:45.027 E
Derinlik:4.55 km
Detay:https://t.co/OU5OlAkcMZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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