VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TPAO'dan AR-GE proje çağrısı
Ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Nükleer Düzenleme Kurumu 27 uzman yardımcısı alacak
Emeklilere 'kök maaş' düzenlemesi
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bugün yapılacak
Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 24 ülkeden 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
24 Eylül 2023 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 07:17:00

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 6,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : akdeniz deprem afad
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX