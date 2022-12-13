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13 Aralık 2022 Salı 14:10:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:10:00

Akdeniz, İç Anadolu, Bolu ve Düzce için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Bolu ve Düzce'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'da güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde yarın sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hatay'da ise yarın başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de beklenen sağanağın, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde yarın beklenen sağanağın ise Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzeyi, Ankara'nın güney ve doğusunda akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler : meteoroloji sağanak akdeniz iç anadolu
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