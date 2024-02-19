Akdeniz 4,3 ile sallandı
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04:25'te gerçekleşen depremin, yerin 11,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz -[172.09 km]Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/4csbqtwfPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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