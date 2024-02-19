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Akdeniz 4,3 ile sallandı
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19 Şubat 2024 Pazartesi 04:47:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 04:47:00

Akdeniz 4,3 ile sallandı

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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04:25'te gerçekleşen depremin, yerin 11,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Etiketler : Akdeniz Muğla Marmaris Deprem Büyüklük Açıklar İlçe başkan erdoğan Uyumlu Etiket
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