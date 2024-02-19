Akdeniz 4,3 ile sallandı

Akdeniz 4,3 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04:25'te gerçekleşen depremin, yerin 11,3 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.