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08 Kasım 2023 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:03:00

Akciğer kanserine karşı 3B kuralı

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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Akciğer kanserinden korunmak için 3B kuralını şöyle anlattı; "Başlama: Tütün ve tütün ürünlerine hiç başlamayın. Bırak: Böyle bir alışkanlığınız varsa bırakın. Başvur: 50 yaşın üzerinde ve 20 paket/yıldan fazla sigara içtiyseniz yüksek riskli gruptasınız; Akciğer Kanseri Tarama Programına katılmak için Göğüs Hastalıkları veya Göğüs Cerrahisi Uzmanına başvurmalısınız."

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Hastalıkla mücadele etmenin ön şartı, yenilgiyi kabul etmemektir. Tanı ve tedavi süreçlerinde doktorunuzun verdiği tüm talimatlara uymanız, doktor randevularına aksatmadan katılım göstermeniz son derece önemlidir" dedi. Kocatürk, Akciğer kanserinden korunmak için 3B kuralını şöyle anlattı; "Başlama: Tütün ve tütün ürünlerine hiç başlamayın. Bırak: Böyle bir alışkanlığınız varsa bırakın. Başvur: 50 yaşın üzerinde ve 20 paket/yıldan fazla sigara içtiyseniz yüksek riskli gruptasınız; Akciğer Kanseri Tarama Programına katılmak için Göğüs Hastalıkları veya Göğüs Cerrahisi Uzmanına başvurmalısınız."

Akciğer kanseri ile mücadele psikolojiye dikkat çeken Prof. Dr. Kocatürk, ''Hastalıkla mücadele etmenin ön şartı, yenilgiyi kabul etmemektir. Kanserde psikolojik destek, son derece önemli ve hatta zaruridir. Depresyon ya da kaygı bozukluğu ile tek başınıza mücadele etmek zorunda da değilsiniz. Mutsuz hissediyorsanız ve tek başınıza duygu durumunuzu toparlayamıyorsanız profesyonel destek alabilirsiniz. Önemli bir diğer seçeneğiniz ise kanser destek mekanizmaları. Kanser destek gruplarına katılmanız psikolojik uyumlanma sürecinize olumlu etki edecektir'' şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kocatürk, tanı ve tedaviye müteakip doktorun verdiği tüm talimatlara uymanın ve doktor randevularına aksatmadan katılım göstermenin son derece önemli olduğunun altını çizdi."

Etiketler : akciğer kanser tedavi
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