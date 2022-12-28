Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması: En kısa zamanda Meclis'e sunulacak

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT konusunda gerekli adımları atacaklarını dile getirdiklerini hatırlattı.

Bu 5 adımın sonuncusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir parti. İlkeli siyaset yürüten bir parti. Müjde, EYT'de yaş şartı yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz sözü tuttuk. Tüm EYT'li kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"EYT'Yİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ EN KISA ZAMANDA MECLİS'E SUNULACAK"

"Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, yaparsa Erdoğan yapar" mesajını veren Akbaşoğlu, EYT düzenlemesini de içeren kanun teklifinin en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdikleri sözün hilafına bir yaklaşım sergilemediklerini, sergilemeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, tüm toplum kesimlerinin refahını, alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.