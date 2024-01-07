AK Parti'nin 'Yeniden İstanbul' şarkısı büyük beğeni topladı

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Murat Kurum sahneye çıkarken çalan 'Yeniden İstanbul' şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KURUM'UN ADAYLIĞI 'YENİDEN İSTANBUL' ŞARKISI EŞLİĞİNDE AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklandığı sırada salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bu sırada salonda, söz, müzik ve seslendirmesi Ceyhun Çelikten'e ait 'Yeniden İstanbul' şarkısı çalındı.

Kurum'la birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve beraberindekilerle 'Yeniden İstanbul' şarkısına alkışlarla eşlik etti.

Daha sonra, Erdoğan ile Murat Kurum ve eşi Şengül, oğlu Mehmet Kurum ile sahnedekiler fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda, 'Türkiye'nin özeti İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bugünkü törenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah ayın 15'inde de Ankara merkezli olarak, Ankara'da aynı töreni yapacağız. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun.' dedi.

Erdoğan'ın 'Hazır mıyız?' diye sorması üzerine katılımcılar 'Evet' diye cevap verdi.

'TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN HAZIRIZ KARARLIYIZ' MOTTOLU SAHNE

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren salona alınmaya başlandı. Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip etti. Aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini basın mensuplarına aktardı.

'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız' mottolu sahne tasarımı yapılan salona, 'Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti' ve 'Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız' yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev LED ekranda AK Parti ve 'Türkiye Yüzyılı' amblemleri yer aldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, adayları açıklanan 26 şehrin milletvekilleri, adayları açıklanan büyükşehirlerin MHP İl Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İŞTE 'YENİDEN İSTANBUL' ŞARKISININ SÖZLERİ:

Bu bir aşk işi

Uğrunda kaç kişi

Bu yolda niceleri

Kaybolup gitti

Kutsal bir mekan

Döndü hep devran

Adaletle hükmeden

Tarihe geçti

Burası İstanbul

Burası İstanbul

Sana hizmet etmeyen

İki cihanda mesul

Heybetinle doğrul

Kalk Yeniden İstanbul

Tarihinden feyz al

Geleceği ara bul

Selamını Dünya'ya

Çak Yeniden İstanbul

Yeniden İstanbul

Yeniden İstanbul