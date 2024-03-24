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24 Mart 2024 Pazar 05:19:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 05:19:00

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek.

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı...

Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapacak.

Miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Saat 14.00'te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mitingi 31 Mart seçimleri
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