AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu: Listede Binali Yıldırım da var

Peki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) kimler var. 75 kişilik listede en dikkat çeken isimler Binali Yıldırım, Mücahit Birinci, Sevan Sıvacıoğlu ve Şamil Tayyar. İşte haberimizin detayları...



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK isimler belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken isimler var. Bunların başında Binali Yıldırım, Mücahit Birinci, Sevan Sıvacıoğlu ve Şamil Tayyar geliyor... İşte detaylar...