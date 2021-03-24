AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu: Listede Binali Yıldırım da var
AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde merakla beklenen 2023 manifestosunu açıkladı.
Peki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) kimler var. 75 kişilik listede en dikkat çeken isimler Binali Yıldırım, Mücahit Birinci, Sevan Sıvacıoğlu ve Şamil Tayyar. İşte haberimizin detayları...
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK isimler belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken isimler var. Bunların başında Binali Yıldırım, Mücahit Birinci, Sevan Sıvacıoğlu ve Şamil Tayyar geliyor... İşte detaylar...