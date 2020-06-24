AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.



SOYER'İN BAYRAK VE PARA AÇIKLAMASI



AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.