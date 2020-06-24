AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin Bakanlığın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
SOYER'İN BAYRAK VE PARA AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.
- Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
- MHP'de kurultay süreci başlıyor
- Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
- Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber! Danıştay kararı açıklandı
- Valiliklere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düğün genelgesi