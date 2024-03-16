AK Parti'nin son İstanbul anketi açıklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CNN TÜRK yayınına konuk oldu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' SÖZLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arefesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı.

ANKETLERDE DURUM NEDİR?

Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.

Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti.

Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz. Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum.

Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor.

"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART'TA"

Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. 24 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Murat Kurum Başkanla Atatürk Havalimanı'nda saat 14.00'te 'Büyük İstanbul Mitingi'mizi yapacağız. Miting yapmak bizim geleneğimizde var. O gelenek devam ediyor. Yüz binlerin üzerinde katılım bekliyoruz.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN DURUMU NE OLACAK?

Atatürk Havalimanı'mız İstanbul için nasıl kullanılır. Havalimanı olarak kullanılmaya devam ediyor, bir pisti açık. Millet Bahçelerinden biri yapılıyor, girişimcilere dönük bir merkeze dönüştürülecek, çok amaçlı bir merkez haline dönüşüyor havalimanı.

TRAFİK SORUNU

Trafik konusunda görüşmeleri yaptığımızda '2018'de 2017'de trafik yok muydu?', diyor insanlar. İşte biz de yüzde 40'larda bıraktığımız şey niye yüzde 60'lara çıktı diye soruyoruz. Bazı bölgelerde metro inşaatların durdurulduğunu biliyoruz. Trafik sorununun çözülmesi için tünel ve metro yatırımlarının artması lazım. Hem tünel projelerimizi Murat Kurum açıkladı. Bunları yapmadığınızda trafik yoğunluğunu artırır hale gelirsiniz.

"PROJELERİN ENGELLENDİĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Şu an İBB yönetimi 5 yılını 3 kelimeye sığdırdı; 'engelleniyorum, mağdurum, hatırlamıyorum.' 'Engelleniyorum' tezi algıdan ibaret. 57 dosyanın 56'sına imza atılmış. Siz 5 yılınızı 'engelliyorum, mağdurum' diye anlatamazsınız. Şimdi birde 'hatırlamıyorum' eklendi. Sizin getirdiğiniz 57 dosyanın 56'sına AK Parti evet dedi. Nasıl engellemiş oluyoruz.