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AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Erdoğan açıklayacak
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30 Ocak 2024 Salı 08:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 08:45:00

AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Erdoğan açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, bugün ilk olarak AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Programın ardından Beştepe'ye geçecek olan Erdoğan, 4 ülkenin göreve başlayacak Ankara büyükelçilerini kabul edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak programda Seçim Beyannamesini Başkan Erdoğan açıklayacak.

8 başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'Gerçek belediyecilik' olacak.

YENİ BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUPLARINI TAKDİM EDECEK

Beştepe'de bugün ayrıca güven mektubu takdim törenleri de yapılacak.

Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman'ın yeni Ankara büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

Erdoğan, programı kapsamında 4 yeni büyükelçiyi ayrı ayrı kabul edecek.

Törenlerin ardından büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti seçim
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