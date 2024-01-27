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27 Ocak 2024 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 14:08:00

AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de seçim beyannamesi, 30 Ocak Salı günü Ankara'da AK Parti'nin yeni ek binasında açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" vurgusu ön planda olacak.

AK Parti'de tüm illerin adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede, "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapılacak. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

AK Parti'nin beyannamesi, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor. Türkiye Yüzyılı şehirciliği üzerine projeler sıralanıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. 'Sosyal belediyecilik' ve 'kültür üreten şehirler' gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye yer verilecek.

Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar da detaylı bir şekilde anlatılacak.

MAHALLE KREŞLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri... Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

Etiketler : ak parti seçim beyannamesi belediyecilik
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