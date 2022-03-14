Seçim kanunu teklifi TMBB Başkanlığına sunuldu

14 Mart 2022 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 12:07:00
AK Parti'nin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Kaynak: AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ettiklerini söyledi.
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