AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adayları belli oldu
Başkan Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanı adaylarını açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.
Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Şanlıurfa ilçe adaylarını açıkladı.
İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Mahmut Mirkelam
Bozova: Suphi Aksoy
Eyyübiye: Mehmet Kuş
Halfeti: Şeref Albayrak
Ceylanpınar: Seyithan Atilla
Hilvan: Aslan Ali Bayık
Harran: Mahmut Özyavuz (MHP)
Karaköprü: Metin Baydilli
Siverek: Ali Murat Bucak
Suruç: Mustafa Yüksel
Viranşehir: Salih Ekinci