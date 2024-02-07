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AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adayları belli oldu
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07 Şubat 2024 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 15:00:00

AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adayları belli oldu

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Başkan Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanı adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Şanlıurfa ilçe adaylarını açıkladı.

İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Mahmut Mirkelam

Bozova: Suphi Aksoy

Eyyübiye: Mehmet Kuş

Halfeti: Şeref Albayrak

Ceylanpınar: Seyithan Atilla

Hilvan: Aslan Ali Bayık

Harran: Mahmut Özyavuz (MHP)

Karaköprü: Metin Baydilli

Siverek: Ali Murat Bucak

Suruç: Mustafa Yüksel

Viranşehir: Salih Ekinci

Etiketler : şanlıurfa ak parti cumhur ittifakı aday
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