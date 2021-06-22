Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE/Eğitim Başkanı Mustafa Şen, seçmen tercihleri üzerine yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını paylaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun hiçbir ankette yüzde 50'nin altına düşmediğini vurguladı.

CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulunan Şen, seçmen tercihleri üzerine yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ'NİN OYLARI 38-40 ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Partinin oy oranının yüzde 38-40 bandından değiştiğini söyleyen Şen, "Benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49'dan baktığımız zaman düştü, son seçime baktığımız zaman 42,3 düşmüş, doğru. Bazı meslektaşlarım '20 bilmem kaç' diyor; insaf" dedi.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN OYU KAÇ?

Diğer partilerin oylarına ilişkin ise Şen, "İYİ Parti'de bir yükseliş var ama çok bir yükseliş yok. 11 civarında çıkıyor. Bana biraz psikolojik harp gibi geliyor. CHP 22 ile 25 oy arasında alıyor. MHP 8 ve 9'u görmek ile birlikte 10'un üzerinde son aylarda görmedim. HDP, 10'u taht edinmiş azıcık üzerine ya da altına iniyor. Oralarda geziniyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE KADAR OY ALIYOR?

Şen, yaptırdıkları hiçbir ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 oy oranının altına düşmediğini söyleyerek "Erdoğan'a en yakın olarak 47-48 görebiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim için net olarak bugünden bakamayız. 48 dediğiniz zaman Erdoğan karşıtı tüm oylar orada toplanmış oluyor" şeklinde konuştu.

Z KUŞAĞININ TERCİHİ AK PARTİ

Gençlerin tercihinin de AK Parti'den yana olduğunu aktaran Şen, "O yaş gruplarının (Z kuşağı) birinci partisi AK Parti. İkincisi CHP, 10 puan fark var arada. Seçmen olmuş üzerinde yapılıyor araştırmalar. AK Parti gençlerden oy alıyor hatta birinci parti durumunda gençlerin en beğendiği lider Tayyip Erdoğan. Erdoğan en genç yaş grubundan kendi oy ortalamasının 5-6 puan altında oy alıyor" dedi.