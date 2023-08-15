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15 Ağustos 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 13:15:00

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı 24 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı için gözler 24 Ağustos'a çevrildi. Ankara'da düzenlenecek ve binlerce partilinin katılacağı programın sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olarak belirlendi.

81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'deki olağanüstü büyük kongre öncesinde partililere seslenecek.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 22'nci yaşını 24 Ağustos'ta kutlayacak.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ 24 AĞUSTOS'TA ATO CONGRESIUM'DA

İlk program AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

24 Ağustos akşamında ise 22'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği yapılacak. Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri ATO Congresium'da buluşacak.

SLOGAN "BİZ HENÜZ 22 YAŞINDAYIZ"

Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "Biz henüz 22 yaşındayız" olacak.

AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak.

ERDOĞAN, KUTLAMA PROGRAMINDA PARTİLİLERE HİTAP EDECEK

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere de hitap edecek. 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için mesajlar verecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları, 24 Ağustos'taki programda canlı performans ile sergilenecek.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan ankara
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