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04 Şubat 2024 Pazar 22:57:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 22:57:00

AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Kaynak: AA

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AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kahramanmaraş'ın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.

Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kentin yüz yılın felaketini yaşadığını söyledi.

Makamların hiçbir öneminin olmadığını belirten Yavuz, "Biz davaya bağlı, davanın neferleri olan insanlarız. Makam gidebilir. Makam olmayabilir ama dava vardır ve davanın neferi olmak, hepimizin boynunun borcudur. O zaman siyasetimizi bu bilinçle yapacağız" dedi.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde çözülemez denilen birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın iktidarı devraldığı günlerde bize deselerdi ki bir kağıda 'hayalleriniz yazın' ve hayallerinizin içinde başörtüsü sorunu tamamen yok olmak durumu var mıydı? Başörtüsüyle avukatlık, hakimlik, savcılık, vali, bakan milletvekili, polis ve asker olunabilecek. Var mıydı böyle bir hayal? Yani belki şu üniversitede başörtüsünü çözebilir miyiz diye 2008'de Milliyetçi Hareket Partisi'yle o günlerde kafa kafaya vererek hiç olmazsa üniversitede başörtüsü meselesini çözelim dediğimizde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Partiye kapatma davası açıldı. Şubatta görüştük, martta kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı bir şekilde karar verdi ve iptal etti. Peki deselerdi ki Ayasofya açılacak, hepimizin hayalleri açısından zor bir işti. Çünkü Ayasofya'yı açmaya kalkışmak bir zamanlar idamı göze almanın adıydı ama Cumhur İttifakı'nın bereketi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği Ayasofya'yı açtı."

Programda, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel de konuşma yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI:

Afşin: Koray Kıraç

Andırın: Ahmet Sinan Gökşen

Dulkadiroğlu: Necati Okay,

Elbistan: Abdullah Yener

Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın,

Onikişubat: Hanifi Toptaş

Pazarcık: Murat Ceyhan

Türkoğlu: Feyzettin Okumuş

Çağlayancerit: Hasan Onaran,

Ekinözü Harun Şahin

Nurhak: Murat Ceyhan

Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve partililer katıldı.

Etiketler : AK PARTİ YEREL SEÇİM KAHRAMANMARAŞ ADAY İLÇE
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