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15 Ocak 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 15:15:00

AK Parti'nin İstanbul'daki "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başladı

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla düzenlenen sandık buluşmalarının ilk etabı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığı kapsayan ve 180 noktada gerçekleştirilecek toplantıların ilk etabının, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapıldığı belirtildi.

Kabaktepe'nin, gün boyu devam eden ziyaretlerinde Beykoz, Güngören, Beyoğlu ve Başakşehir ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldiği aktarılan açıklamada, milletvekilleri, il yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyaretlerde, ilçe başkanları ile belediye başkanlarının da hazır bulunduğu kaydedildi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, AK Parti İstanbul teşkilatının "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaştığını belirterek, bugüne kadar seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin, üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret yaptıklarını anlattı.

Bir ekibin bütün gayretinin, liderin ortaya koyduğu idrak ve ufuk çizgisi kadar olduğunu vurgulayan Kabaktepe, bu bilinçle liderlerinden aldıkları emir doğrultusunda durmadan ve yorulmadan her geçen gün daha fazla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kabaktepe, AK Parti teşkilatlarının "Türkiye Yüzyılı" ahdiyle temmuz ayından bu yana aralıksız sahada olduklarını hatırlatarak, "İstanbul için çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır. Bu heyecan ve azim, bu inanç ve kararlılık, hakikatin gür sesi, seçim zaferinin müjdesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gençler ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek" dediğini aktaran Kabaktepe "Gençleri kategorize etmeden, onlarla beraber yaşayıp geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerimizin enerjisini, heyecanını ve büyük Türkiye idealine olan inançlarını gerçekleştirmek için yarınlara beraber yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ak parti osman nuri kabaktepe sandık buluşmaları seçim
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