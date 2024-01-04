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04 Ocak 2024 Perşembe 16:11:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 16:11:00

AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İstanbul adayımızı pazar günü açıklayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan, gazetecilerin yerel seçim sorularına ilişkin "İstanbul adayımızı pazar günü açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Erdoğan, Ankara adayını ayın 15'inde Ankara'da açıklanacağını bildirdi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul adayı
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