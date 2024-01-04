AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan duyurdu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İstanbul adayımızı pazar günü açıklayacağız" dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. pic.twitter.com/TNrs9aOoJN— 24 TV (@yirmidorttv) January 4, 2024
Başkan Erdoğan, gazetecilerin yerel seçim sorularına ilişkin "İstanbul adayımızı pazar günü açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Erdoğan, Ankara adayını ayın 15'inde Ankara'da açıklanacağını bildirdi.
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