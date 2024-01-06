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06 Ocak 2024 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 10:15:00

AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere aday olacak isimler merakla bekleniyor.

İstanbul adayı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta AK Parti'nin Ankara'da yeni yaptığı binada düzenlenecek programla, kalan büyükşehir ve illerin tamamı ile seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi.

Yavuz, MHP ile tamamladıkları görüşmelerin detaylarını da paylaştı.

13 toplantı yaptıklarını aktaran Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz." dedi.

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan istanbul aday seçim
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