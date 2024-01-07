"94 ruhuyla kutlu yolculuğun ilk adımını attık!"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz.

Bugün gerçekten heyecanlıyız çünkü herkesin huzur içinde yaşadığı, her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul istiyoruz. Sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz.

Sevgili İstanbullular, İstanbul'a aday olmak büyük bir onur büyük bir sorumluluk. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var, Kudüs'ün ruhu var, Saraybosna'nın yeşili var.

94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.

Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ve hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız ve İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız.