VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Güçlü desteğinize güveniyorum
PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı
Tetikçi Batı medyasından geri vites
CHP karıştı! Seçim gecesinin perde arkası ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, si...
MİT'ten Suriye'de operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00

AK Parti'nin hizmet siyaseti gündem oldu

ABONE OL

14 Mayıs seçimleri sonrasında sandıktan beklediği oyu alamayan CHP, hezimetin ardından deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na oy veren afetzedelere adeta nefret kustu. CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından kentte bir otelde misafir edilen depremzedeleri tahliye etmeye çalışırken, AK Parti ise CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yaptı. AK Parti ile CHP'nin zihniyet farkı yeniden gündeme geldi.

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki illerde aldığı oy oranlarıyla adeta hezimete uğradı.

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE İNSANLIK AYIBI

"BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?"

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." diyerek tepkilerini dile getirdi.

AFAD ve AK Partili yetkililer ise mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçti.

AK PARTİ'NİN HİZMET SİYASETİ AKILLARA GELDİ

Bununla birlikte AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Hatay'ın Defne ilçesine 45 günde devlet hastanesi yaptı.

AK Parti ile CHP arasındaki zihniyet farkı, yaşanan bu gelişmelerin ardından tekrar gündeme geldi.

Etiketler : Türkiye AFAD AK Partili yetkililer CHP
Podyuma ikiz manken çıktı

Podyuma ikiz manken çıktı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Anlaşamadık, ayrıldık

Anlaşamadık, ayrıldık
Aşkını haykırdı

Aşkını haykırdı
Sahneye Togg ile çıktı

Sahneye Togg ile çıktı
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Kural bozan poz

Kural bozan poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX