AK Parti'nin hizmet siyaseti gündem oldu
14 Mayıs seçimleri sonrasında sandıktan beklediği oyu alamayan CHP, hezimetin ardından deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na oy veren afetzedelere adeta nefret kustu. CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından kentte bir otelde misafir edilen depremzedeleri tahliye etmeye çalışırken, AK Parti ise CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yaptı. AK Parti ile CHP'nin zihniyet farkı yeniden gündeme geldi.
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CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki illerde aldığı oy oranlarıyla adeta hezimete uğradı.
TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE İNSANLIK AYIBI
"BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?"
Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." diyerek tepkilerini dile getirdi.
AFAD ve AK Partili yetkililer ise mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçti.
AK PARTİ'NİN HİZMET SİYASETİ AKILLARA GELDİ
Bununla birlikte AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Hatay'ın Defne ilçesine 45 günde devlet hastanesi yaptı.
AK Parti ile CHP arasındaki zihniyet farkı, yaşanan bu gelişmelerin ardından tekrar gündeme geldi.
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