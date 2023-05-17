AK Parti'nin hizmet siyaseti gündem oldu

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki illerde aldığı oy oranlarıyla adeta hezimete uğradı.

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE İNSANLIK AYIBI

"BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?"

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." diyerek tepkilerini dile getirdi.

AFAD ve AK Partili yetkililer ise mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçti.

AK PARTİ'NİN HİZMET SİYASETİ AKILLARA GELDİ

Bununla birlikte AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Hatay'ın Defne ilçesine 45 günde devlet hastanesi yaptı.

AK Parti ile CHP arasındaki zihniyet farkı, yaşanan bu gelişmelerin ardından tekrar gündeme geldi.