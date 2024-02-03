AK Parti'nin Hatay adayları belli oldu
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, burada Cumhur İttifakı'nın Hatay adaylarını açıkladı.
İşte Cumhur İttifakı'nın Hatay adayları:
Altınözü: Rıfat Sarı
Antakya: İbrahim Naci Yapar
Arsuz: Değer Tultak
Belen: İbrahim Gül (MHP)
Defne: Gökhan Köse
Dörtyol: Oğuz Uçar (MHP)
Erzin: Erhan Akı (MHP)
Hassa:Selahattin Çolak
İskenderun:Mehmet Dönmez
Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik
Kumlu: Mehmet Deli (MHP)
Payas: Bekir Altan
Reyhanlı:Ahmet Selman Yumuşak
Samandağ:Seyit Ali Aslan
Yayladağı:Mehmet Yalçın
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