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03 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00

AK Parti'nin Hatay adayları belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada Cumhur İttifakı'nın Hatay adaylarını açıkladı.

İşte Cumhur İttifakı'nın Hatay adayları:

Altınözü: Rıfat Sarı

Antakya: İbrahim Naci Yapar

Arsuz: Değer Tultak

Belen: İbrahim Gül (MHP)

Defne: Gökhan Köse

Dörtyol: Oğuz Uçar (MHP)

Erzin: Erhan Akı (MHP)

Hassa:Selahattin Çolak

İskenderun:Mehmet Dönmez

Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik

Kumlu: Mehmet Deli (MHP)

Payas: Bekir Altan

Reyhanlı:Ahmet Selman Yumuşak

Samandağ:Seyit Ali Aslan

Yayladağı:Mehmet Yalçın

Etiketler : Erdoğan belediye başkanları AK Parti
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