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06 Ocak 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 14:30:00

AK Parti'nin DSP ve BBP ile yerelde işbirliği çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Demokratik Sol Parti (DSP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) yerelde işbirliğine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda dün AK Parti, DSP ve BBP'nin yerelde işbirliği heyetleri, AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, yerel seçimde işbirliği noktasında fikir birliğine varan heyetler hafta başı yeniden bir araya gelerek işbirliğinin içeriğini netleştirecek.

DSP adına heyette yer alan Genel Sekreter Hasan Erçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüşmenin ana teması, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden olabildiğince kazançlı çıkması." dedi.

Bu çerçevede yapılması gerekenlerin konuşulduğunu ifade eden Erçelebi, "Önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü heyetler bir araya geleceğiz. Daha önce bir görüşme yapmıştık, onun üzerine bina ettik." diye konuştu.

Görüşmede öncelikle "seçimde başarı stratejisi" üzerinde durulduğunu belirten Erçelebi, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde değil ama ilçelerde, belediye meclis üyeliklerinde adayımız olacak. Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde olabilecek her yerde adaylarımız olacak. Bizim daha önce kazandığımız ilçeler var, yeni kazanacağımız ilçeler var. İlçeler ve beldeler düzeyinde bir hayli gireceğiz. Herhangi bir isimlendirme olmadı. Onları önümüzdeki hafta netleştireceğiz."

"GENEL PRENSİPLERİ KONUŞTUK"

BBP adına heyette yer alan Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ise görüşmede belirlenen çalışma prensiplerinin içini somut olarak doldurmak için pazartesi ya da salı günü bir araya gelineceğini bildirdi.

Görüşmede, öncelikle Cumhur İttifakı'nın genel seçimde elde ettiği başarının yerel seçimde de sürdürülmesi için seçim işbirliği noktasında fikir birliğine varıldığının altını çizen İspir, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyükşehirler, iller, ilçeler, belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri gibi konularda nasıl bir işbirliği olacağı noktasında karşılıklı beyanda bulunduk. İttifakın elde ettiği başarının yerel seçimlerde de devam ettirilmesi için bir birliktelik tesis edilmesi konusunda iki partinin karşılıklı görüş birliği oldu. Genel prensipleri konuştuk."

Görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla katıldıklarını anlatan İspir, şunları kaydetti:

"AK Parti de bizim en çok oy aldığımız ilçeleri, beldeleri, kaç belediye kazanmışız bir önceki seçimde, onlar da çalışma yapmışlar. Bizimkiyle örtüşüyor. İsim konuşulmadı. 'Büyükşehir, il ve ilçe' diye bir tasnif yapılmadı. Kritik illerde, büyükşehirlerde ve diğer illerde nasıl bir işbirliği yapacağımızın içini doldurmak üzere görüşeceğiz."

Görüşmede, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'tan BBP'nin aday çıkarmasının teşkilatın seçim çalışmalarında motivasyonunu artıracağını dile getirdiklerini belirten İspir, "Onlar da fikrimizi dinlediler, 'değerlendireceklerini' söylediler." dedi.

Etiketler : ak parti dsp bbp seçim
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