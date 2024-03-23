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23 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00

AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...

Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.

Etiketler : ak parti ankara miting 31 mart yerel seçim recep tayyip erdoğan
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