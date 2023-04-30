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30 Nisan 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 10:15:00

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi bugün yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Ankara Mitingi için Başkent Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda dev bir platform kurulan miting alanına, led ekranlar, büyük ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.

Yerleştirilen pankartlarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

Tüm detayların düşünüldüğü mitingde, güvenlik tedbirleri alındı. Engelliler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri yürümeden golf arabalarıyla alana getirilecek.

637 bin metrekarelik alana inşa edilen millet bahçesindeki miting için rekor sayıda katılım bekleniyor.

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjiden sağlığa, savunma sanayiden yatırımlara kadar birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti ankara miting seçim 14 mayıs seçimleri
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