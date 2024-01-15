AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek.
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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- AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek.
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