AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu
Kaynak: AA
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.
Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
"Ankara altın çağına girecek"
İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel TiryakiAyaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Etimesgut: Enver Demirel (MHP)
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Erdal Dal (MHP)
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail ÖntaşPolatlı: Levent Çağlancı
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan