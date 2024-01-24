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24 Ocak 2024 Çarşamba 12:13:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 12:13:00

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu

Kaynak: AA

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adayları belli oldu.

Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.

"Ankara altın çağına girecek"

İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyüp Tekiner

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal (MHP)

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Levent Çağlancı

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Etiketler : ak parti ankara belediye başkanı adayı seçim başkan erdoğan
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