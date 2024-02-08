VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alçak algı operasyonu çöktü! Adliye saldırısı iddiaları yalanlandı
"Verdiğimiz mücadelenin şahidi millettir"
Senden Önce 13 Şubat Salı başlıyor
İşgacli İsrail zulmü sürüyor! Hastanenin elektriği 48 saatten kısa sürede kesilecek
Bakan Bolat: E-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var
Rezervler 135 milyar dolar oldu
08 Şubat 2024 Perşembe 15:22:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 15:22:00

AK Parti'nin Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda adayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığını anımsatarak, "Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız." dedi.

Erdoğan, "Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir." dedi.

İşte, AK Parti'nin Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları...

AK Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan oldu.

AK Parti Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut oldu.

AK Parti Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy oldu.

AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş oldu.

AK Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç oldu.

AK Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut oldu

AK Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe oldu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan adıyaman aday tanıtım toplantısı
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Anne oldu

Anne oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX