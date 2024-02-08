AK Parti'nin Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldığını anımsatarak, "Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız." dedi.

Erdoğan, "Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir." dedi.

İşte, AK Parti'nin Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları...

AK Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan oldu.

AK Parti Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut oldu.

AK Parti Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy oldu.

AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş oldu.

AK Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç oldu.

AK Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut oldu

AK Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe oldu.