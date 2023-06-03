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03 Haziran 2023 Cumartesi 12:44:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 12:44:00

AK Parti'nin A Takımı belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Meclis Grup yönetimi belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

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