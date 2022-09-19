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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:23:00

AK Parti'nin 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi 28 Ekim'de açıklanacak

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partilerinin 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi'ni Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim Cuma günü açıklayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin seçimden seçime sahaya inen bir siyasi hareket olmadığını, seçimler bittiği gün milletin kendilerine hangi mesajları verdiğini, hangi sandıkta oylarının artıp hangi sandıkta oylarının düştüğünü ve bunların gerekçesini araştırdığını söyledi.

Seçim akşamı, hemen bir sonraki seçim için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kandemir, "Dolasıyla AK Parti teşkilatlarıyla aktörleriyle yoğun bir şekilde sahada mücadele etmeye devam ediyor." dedi.

Kandemir, 2023 seçimlerinin yaklaştığını belirterek, ramazandan bu yana milletvekilleri ve parti teşkilatlarınca yoğun bir saha çalışmasının sürdürüldüğünü anlattı.

Kandemir, şöyle devam etti:

Yaz aylarında milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla teşkilatlarımızla yaptığımız saha çalışmalarını, şehirlerdeki genel havayı görmek, buradaki talepleri dinlemek üzere Şehir Buluşmaları adı altında bir format içerisinde yapmaya devam edeceğiz. İstanbul teşkilatımız 'Yüz Yüze 100 Gün' şeklinde bu çalışmayı yapıyordu. Orada başlayan çalışma şimdi diğer illerimizde '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' adıyla devam edecek. Bakanlarımız, MKYK üyesi arkadaşlarımız, bölge milletvekillerimizle illerin bütün ilçelerinde, sokaklarında, mahallelerinde teşkilatımızın yaptığı çalışmaya yeni bir renk ve nefes vermiş olacağız.

Bu formatta ilkini bu ay başlattıkları çalışmaları, önümüzdeki ayın sonuna kadar bitireceklerini bildiren Kandemir, "Sonra yine aynı performansı kasım ve aralık ayları içerisinde devam ettireceğiz. Yani bundan sonraki süreçte daha önce olduğu gibi bakanlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, bütün ekibimizi, teşkilatımızı çok daha sık bir şekilde sahada görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"ŞEHİRLERDEKİ BEKLENTİLERİ DİNLİYORLAR"

Kandemir, şehirlere giderek, vatandaşların AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan beklentilerini dinlediklerini ve hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a ilettiklerini anlattı.

Seçim çalışmaları kapsamında geçen günlerde Erdoğan başkanlığındaki bir heyetin partilerinin seçim beyannamesiyle ilgili bir toplantı yaptığını bildiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız orada çerçeve çizdi, talimatlar verdi. Seçim beyannamesi çalışması bir yandan devam edecek. Bir yandan da vizyonumuzu anlatacağımız bir süreci yöneteceğiz. Bu süreç bağlamında da 28 Ekim'de, Ankara Arena'da Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bir vizyon belgesi paylaşacak. Cumhurbaşkanımız orada güçlü bir şekilde AK Parti'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, yani Türkiye'nin yeni yüzyıla nasıl hazırlandığına dair bir vizyon paylaşacak."

"NASIL BİR TÜRKİYE HAYAL ETTİĞİMİZİ AKTARACAĞIMIZ BİR PROGRAM İCRA EDECEĞİZ"

Kandemir, 2023, 2053, 2071 şeklinde hedefler koyan, bunlara inanan, hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele eden, güçlü bir liderin arkasında yürüyen bir siyasi hareket olduklarına işaret ederek, "Dolayısıyla o vizyonu bugünkü birikimlerimizden hareketle nereye taşıyacağımızı gösterdiğimiz, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi aktaracağımız bir program icra edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim takvimi açıklandığında propaganda sürecinin başlayacağını belirten Kandemir, AK Parti'nin şu an sahada, sokakta olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın hemen hemen her hafta il ziyaretleri yaptığını, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin mitinglere başladığını dile getiren Kandemir, "Bir yandan bu mitingler devam edecek, bir yandan bizim saha çalışmalarımız devam edecek ve milletimizin huzuruna, 2023'te çok daha güçlü bir Türkiye oluşsun diye gayret gösterecek kadrolarla söylemle vizyonla ufukla çıkıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan seçim
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