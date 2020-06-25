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25 Haziran 2020 Perşembe 15:22:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 15:29:00

AK Partili Zengin kirli oyunu deşifre etti: Tek dertleri başörtüsü

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Meclis'te dün akşam genel kurulda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kadın haklarıyla ilgili konuşması başörtüsü nefretine dönüştü. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinin provokasyon ve tahrik edici saldırıları sürekli devam etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada önce çarpıtıldı, sonra da sistematik bir biçimde sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından hedef gösterildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren vekile yanıt verdi.

“Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir” diyen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye’de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis’te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir.”

"OLAYI BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Özlem Zengin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Dün gece Meclis’te kadın hakları konuşuluyor, benim söylediğim kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştırmazsınız. Tabii bunun neticesinde olay nereye geliyor? Başörtüsü düşmanlığına. Dünden beri sosyal medyada başörtüsü üzerinden şahsıma saldırıyorlar. Bu zihniyet hiç bitmeyecek.”

AK Parti’den önce başörtülü bir kadının hakkı var mıydı? AK Parti öncesinde üniversiteye bile giremeyen başörtülü kadınlar sosyal hayatın hiçbir alanında yokturlar. 2015 yılına kadar Meclis’te başörtülü bir vekil yoktu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Haber7'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'teki sözleri sonrası sosyal medyada başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı.

Zengin kendisine saldıranları sosyal medya hesabı üzerinden, "İster Köyde İster F-35 kokpitinde İster Okulda çarşıda evde İsterse Meclis’te Hilafsız Başörtüsü “Başörtüsüdür”. Sadece bir gerçeğin tespiti üzerine yazılanlarsa “Nefret Suçunun” resmidir. Ve 1000 yıl sürecek iddiasıyla bu suçu işleyen kafa mıh gibi aynı yerindedir" sözleri ile paylaştı.

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