23 Şubat 2021 Salı 16:46:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 16:46:00
AK Partili Zengin: Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zengin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zengin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum." dedi.
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