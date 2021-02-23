'Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum'

AK Partili Zengin: Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zengin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum." dedi.